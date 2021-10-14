В Курской области предложили ввести «мягкий локдаун»

«Это можно будет назвать мягким локдауном, чтобы не вводить жесткий локдаун», — пояснил он. Климушин предложил пускать людей в торговые центры (кроме продовольственных магазинов, аптек и зоотоваров) и непродовольственные магазины в закрытых помещениях, на территории рынков и ярмарок при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном COVID-19 в течение последнего полугода.