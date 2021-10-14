Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Курской области предложили ввести «мягкий локдаун»

Ведомости

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин предложил ввести в регионе новые ограничения для борьбы с коронавирусом, которые можно было бы назвать «мягким локдауном», сообщил «Интерфакс».

«Это можно будет назвать мягким локдауном, чтобы не вводить жесткий локдаун», — пояснил он. Климушин предложил пускать людей в торговые центры (кроме продовольственных магазинов, аптек и зоотоваров) и непродовольственные магазины в закрытых помещениях, на территории рынков и ярмарок при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном COVID-19 в течение последнего полугода.

Также врач предложил начать школьные каникулы на неделю раньше – с 21 октября, перевести на удаленку непривитых сотрудников старше 65 лет и беременных женщин. Действующие ограничения предлагается продлить до 8 ноября.

Систему QR-кодов в Курской области начали внедрять с 11 октября. В регионе приостановили работу ночных клубов, танцевальных зон и караоке в общепите, фудкорты в торговых центрах работают только на вынос, запрещено курить кальяны, а залы общепита можно заполнять не более чем на 50%

Ранее по теме: Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам в борьбе с COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных