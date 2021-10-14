В Курской области предложили ввести «мягкий локдаун»
Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин предложил ввести в регионе новые ограничения для борьбы с коронавирусом, которые можно было бы назвать «мягким локдауном», сообщил «Интерфакс».
«Это можно будет назвать мягким локдауном, чтобы не вводить жесткий локдаун», — пояснил он. Климушин предложил пускать людей в торговые центры (кроме продовольственных магазинов, аптек и зоотоваров) и непродовольственные магазины в закрытых помещениях, на территории рынков и ярмарок при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном COVID-19 в течение последнего полугода.
Также врач предложил начать школьные каникулы на неделю раньше – с 21 октября, перевести на удаленку непривитых сотрудников старше 65 лет и беременных женщин. Действующие ограничения предлагается продлить до 8 ноября.
Систему QR-кодов в Курской области начали внедрять с 11 октября. В регионе приостановили работу ночных клубов, танцевальных зон и караоке в общепите, фудкорты в торговых центрах работают только на вынос, запрещено курить кальяны, а залы общепита можно заполнять не более чем на 50%