В ФМБА заявили о неэффективности жестких мер в повышении уровня вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что власти регионов принимают жесткие меры по борьбе с коронавирусом, когда местная система здравоохранения перегружена и не может помочь всем пациентам, которые поступают в больницы. Песков пояснил, что нет точной «черты» по числу заболевших, после которых власти ужесточат меры. Все зависит от возможностей системы здравоохранения.