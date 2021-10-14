В ФМБА заявили о неэффективности жестких мер в повышении уровня вакцинации
Жесткие ограничительные меры не помогут привлечь большее число людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам понимать, что он в ответе за свое здоровье, заявила первый замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на сессии Евразийского экономического форума. По данным правительства, прививки первым компонентом вакцины сделали более 51 млн россиян, обоими компонентами – 43 млн.
«Сколько бы вы жестких мер ни вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», — отметила Яковлева (цитата по «РИА Новости»).
12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти 38 регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий людей. Сегодня власти нескольких субъектов России сообщили, что расширили список таких категорий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что власти регионов принимают жесткие меры по борьбе с коронавирусом, когда местная система здравоохранения перегружена и не может помочь всем пациентам, которые поступают в больницы. Песков пояснил, что нет точной «черты» по числу заболевших, после которых власти ужесточат меры. Все зависит от возможностей системы здравоохранения.
За последние сутки в России зафиксировали рекордный за все время пандемии суточный прирост зараженных коронавирусом — 31 299 случаев. Показатель впервые преодолел порог в 30 000 человек. Суточная смертность среди пациентов с COVID-19 также обновила максимум, составив 986 случаев. Общее число зараженных за время пандемии россиян достигло 7 892 980 человек, умерших — 220 315. Ранее именно низкие темпы вакцинации от коронавируса в стране Песков связал с высокими показателями смертности от COVID-19.