В России на экологические проекты направят более 680 млрд рублей за два года
Объем финансирования основных экологических направлений в России в ближайшие два года составил 680,8 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию главы Минприроды Александра Козлова, представленную на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 195 млрд руб. будут выделены дополнительно на десять основных экологических направлений.
«195 млрд руб. [одобренного] допфинансирования на те направления, которые здесь изложены, мы получили плюсом. Это очень важно», — рассказал Козлов. Деньги будут направлены на федеральные проекты «Чистая страна», «Чистый воздух», развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Также средства выделят для развития системы заповедников и национальных парков, защиты лесов, борьбу с паводками, половодьями и наводнениями, законодательного регулирования в сфере охоты, создания системы мониторинга состояния Арктики и Антарктики, экологического надзора, увеличения объемов геологоразведки и расширения минерально-сырьевой базы. Больше всего денег будет направлено на проект «Чистая страна» — 74,4 млрд руб.
Ранее сегодня пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что правительство одобрило законопроект, в котором предлагается обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.