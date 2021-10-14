В России на экологические проекты направят более 680 млрд рублей за два года

Ранее сегодня пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что правительство одобрило законопроект, в котором предлагается обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.