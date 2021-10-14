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В России на экологические проекты направят более 680 млрд рублей за два года

Ведомости

Объем финансирования основных экологических направлений в России в ближайшие два года составил 680,8 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию главы Минприроды Александра Козлова, представленную на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 195 млрд руб. будут выделены дополнительно на десять основных экологических направлений.

«195 млрд руб. [одобренного] допфинансирования на те направления, которые здесь изложены, мы получили плюсом. Это очень важно», — рассказал Козлов. Деньги будут направлены на федеральные проекты «Чистая страна», «Чистый воздух», развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Также средства выделят для развития системы заповедников и национальных парков, защиты лесов, борьбу с паводками, половодьями и наводнениями, законодательного регулирования в сфере охоты, создания системы мониторинга состояния Арктики и Антарктики, экологического надзора, увеличения объемов геологоразведки и расширения минерально-сырьевой базы. Больше всего денег будет направлено на проект «Чистая страна» — 74,4 млрд руб.

Ранее сегодня пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что правительство одобрило законопроект, в котором предлагается обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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