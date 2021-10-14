США вернулись в Совет ООН по правам человека

США впервые вошли в состав Совета ООН по правам человека в качестве полноправного члена в 2009 г. В июне 2019 г. Трамп заявил о выходе страны из Совета. Нынешний президент Джо Байден сообщил о возобновлении работы США с Советом ООН после вступления в должность в январе этого года.