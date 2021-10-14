США вернулись в Совет ООН по правам человека
Генассамблея ООН 14 октября избрала 18 государств, в том числе США, в состав Совета ООН по правам человека на три года, сообщил ТАСС. США вышли из Совета в 2018 г. при президенте Дональде Трампе. За Соединенные Штаты проголосовали 168 стран при необходимых 97.
Кроме США в состав Совета по правам человека вошли Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Всего в совет входит 47 стран, треть из которых ежегодно переизбирается. Россия является одним из членов Совета по правам человека.
США впервые вошли в состав Совета ООН по правам человека в качестве полноправного члена в 2009 г. В июне 2019 г. Трамп заявил о выходе страны из Совета. Нынешний президент Джо Байден сообщил о возобновлении работы США с Советом ООН после вступления в должность в январе этого года.