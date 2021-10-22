Власти Севастополя призвали врачей-пенсионеров выйти на работу
В свете нехватки медицинского персонала в Севастополе вице-губернатор города Александр Кулагин призвал врачей-пенсионеров и врачей частных клиник встать в ряды борющихся с пандемией, сообщает «РИА Новости».
«Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики… К сожалению, не хватает специалистов во всех сферах: в "красных зонах", больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи, кол-центрах. Нам очень нужны доктора, сестрички. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций», — сказал Кулагин в открытом обращении.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, в Севастополе за последние сутки выявили 306 новых случаев заболевания вирусом, 10 человек умерли. За все время пандемии в городе зафиксировали 36 014 случаев заражения коронавирусом, умер 1231 человек.