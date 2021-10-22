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Власти Севастополя призвали врачей-пенсионеров выйти на работу

Ведомости

В свете нехватки медицинского персонала в Севастополе вице-губернатор города Александр Кулагин призвал врачей-пенсионеров и врачей частных клиник встать в ряды борющихся с пандемией, сообщает «РИА Новости».

«Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики… К сожалению, не хватает специалистов во всех сферах: в "красных зонах", больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи, кол-центрах. Нам очень нужны доктора, сестрички. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций», — сказал Кулагин в открытом обращении.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, в Севастополе за последние сутки выявили 306 новых случаев заболевания вирусом, 10 человек умерли. За все время пандемии в городе зафиксировали 36 014 случаев заражения коронавирусом, умер 1231 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных