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В России обновлен антирекорд суточной смертности от COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России скончались 1163 пациента, заболевших COVID-19, следует из данных оперштаба. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий антирекорд (1123 летальных исхода) был установлен днем ранее.

По данным на 29 октября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 39 849, что ниже зафиксированного на утро четверга максимума за всю пандемию (40 096). Полностью выздоровели 30 462 пациента, этот показатель впервые за всю пандемию преодолел отметку 30 000. Всего в России зарегистрировано 8 432 546 зараженных и 236 220 летальных исходов, а также 7 302 515 выздоровевших.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией растет в России уже шесть недель подряд. 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы заболеваемости увеличились в 32 регионах страны. На этом фоне по всей России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней, на время которого приостанавливается работа многих предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и т. д. Во всех регионах страны уже введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

По последним данным оперштаба, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 56 787 209 россиян, полный курс вакцинации прошли 50 960 796 граждан. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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