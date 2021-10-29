В России обновлен антирекорд суточной смертности от COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией растет в России уже шесть недель подряд. 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы заболеваемости увеличились в 32 регионах страны. На этом фоне по всей России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней, на время которого приостанавливается работа многих предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и т. д. Во всех регионах страны уже введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.