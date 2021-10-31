Две российские вакцины одобрены в Камбодже
Применение вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» одобрено в Камбодже, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает ТАСС.
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил фонд. Таким образом, российская вакцина «Спутник V» будет использоваться в 71-й стране.
Ранее вакцину «Спутник V» одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Также правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации, а вакцину «Спутник лайт» недавно одобрили в Египте.
Отечественный препарат до сих пор не признан в большинстве стран ЕС. Директор Центра имени Гамалеи, который разработал вакцину, объяснил затягивание признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств.
Россия за восемь месяцев продала зарубежным партнерам вакцин общей стоимостью $713,7 млн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По данным ФТС, Россия отправляет вакцины в основном в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, на эти страны приходится 60% всех поставок в денежном выражении.