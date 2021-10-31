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Две российские вакцины одобрены в Камбодже

Ведомости

Применение вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» одобрено в Камбодже, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает ТАСС.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил фонд. Таким образом, российская вакцина «Спутник V» будет использоваться в 71-й стране. 

Ранее вакцину «Спутник V» одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Также правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации, а вакцину «Спутник лайт» недавно одобрили в Египте.

Отечественный препарат до сих пор не признан в большинстве стран ЕС. Директор Центра имени Гамалеи, который разработал вакцину, объяснил затягивание признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств.

Россия за восемь месяцев продала зарубежным партнерам вакцин общей стоимостью $713,7 млн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По данным ФТС, Россия отправляет вакцины в основном в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, на эти страны приходится 60% всех поставок в денежном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных