Две российские вакцины одобрены в Камбодже

Россия за восемь месяцев продала зарубежным партнерам вакцин общей стоимостью $713,7 млн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По данным ФТС, Россия отправляет вакцины в основном в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, на эти страны приходится 60% всех поставок в денежном выражении.