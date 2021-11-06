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Общество

В Севастополе и Чечне не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Ведомости

Власти Севастополя объявили о прекращении действия режима нерабочих дней с 8 ноября. Об этом в Instargam сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14», — написал в субботу Развожаев.

Также не намерены продлевать режим нерабочих дней власти Чеченской Республики. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что при этом сохранятся некоторые ограничительные меры. 

Так, для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код, сертификат о вакцинации или отрицательном тесте ПЦР, сказал Дудаев. В Чечне по-прежнему запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а невакцинированные жители старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции. 

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Власти Ульяновской области тоже заявили об окончании режима нерабочих дней. При этом вход в учреждения культуры, кинотеатры и фитнес будет осуществляться по QR-кодам.

Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни, сообщил глава республики Сергей Меняйло, такое же решение приняли власти Астраханской, Вологодской и Тамбовской областей, а также Ненецкого округа.

В Пензенской области жители тоже выйдут на работу после 7 ноября, а школы приступят к очному обучению, сообщило правительство региона.

Ранее власти Санкт-Петербурга отказались продлевать режим нерабочих дней, но в городе сохранятся уже действующие ограничения, включая систему QR-кодов. Такое же решение приняли власти Подмосковья и Москвы.

Губернатор региона Андрей Воробьев говорил, что с 8 ноября откроются кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг, однако посещать их можно будет только по QR-кодам. Школы также начнут работать очно с 8 ноября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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