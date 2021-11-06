В Севастополе и Чечне не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Так, для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код, сертификат о вакцинации или отрицательном тесте ПЦР, сказал Дудаев. В Чечне по-прежнему запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а невакцинированные жители старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.