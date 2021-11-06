В Севастополе и Чечне не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Власти Севастополя объявили о прекращении действия режима нерабочих дней с 8 ноября. Об этом в Instargam сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14», — написал в субботу Развожаев.
Также не намерены продлевать режим нерабочих дней власти Чеченской Республики. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что при этом сохранятся некоторые ограничительные меры.
Так, для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код, сертификат о вакцинации или отрицательном тесте ПЦР, сказал Дудаев. В Чечне по-прежнему запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а невакцинированные жители старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.
Власти Ульяновской области тоже заявили об окончании режима нерабочих дней. При этом вход в учреждения культуры, кинотеатры и фитнес будет осуществляться по QR-кодам.
Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни, сообщил глава республики Сергей Меняйло, такое же решение приняли власти Астраханской, Вологодской и Тамбовской областей, а также Ненецкого округа.
В Пензенской области жители тоже выйдут на работу после 7 ноября, а школы приступят к очному обучению, сообщило правительство региона.
Ранее власти Санкт-Петербурга отказались продлевать режим нерабочих дней, но в городе сохранятся уже действующие ограничения, включая систему QR-кодов. Такое же решение приняли власти Подмосковья и Москвы.
Губернатор региона Андрей Воробьев говорил, что с 8 ноября откроются кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг, однако посещать их можно будет только по QR-кодам. Школы также начнут работать очно с 8 ноября.