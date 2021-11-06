Коста Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией от COVID-19 для детей
Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста Рика. Данную прививку внесут в список препаратов, которые нужно ввести детям по закону, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.
Центральноамериканская страна заключила новый контракт с компанией Pfizer на 3,5 млн доз вакцины от коронавируса, 1,5 млн из которых предназначены для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Остальные пойдут для того, чтобы сделать бустерные уколы работникам экстренных служб, пожилым и иммуносупрессированным гражданам.
В настоящее время прививку от коронавируса сделали 55% жителей Коста Рики из числа тех, кому она положена. Более 70% детей и подростков в возрасте от 12 до 19 лет уже получили как минимум одну дозу вакцины.
По данным ученых, дети чаще всего болеют коронавирусом бессимптомно или с легкими симптомами, однако вакцина поможет предотвратить распространение коронавируса от детей к взрослым.
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. 23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра им. Гамалеи.