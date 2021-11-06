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Коста Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией от COVID-19 для детей

Ведомости

Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста Рика. Данную прививку внесут в список препаратов, которые нужно ввести детям по закону, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Центральноамериканская страна заключила новый контракт с компанией Pfizer на 3,5 млн доз вакцины от коронавируса, 1,5 млн из которых предназначены для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Остальные пойдут для того, чтобы сделать бустерные уколы работникам экстренных служб, пожилым и иммуносупрессированным гражданам.

В настоящее время прививку от коронавируса сделали 55% жителей Коста Рики из числа тех, кому она положена. Более 70% детей и подростков в возрасте от 12 до 19 лет уже получили как минимум одну дозу вакцины.

По данным ученых, дети чаще всего болеют коронавирусом бессимптомно или с легкими симптомами, однако вакцина поможет предотвратить распространение коронавируса от детей к взрослым.

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. 23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра им. Гамалеи.

Ранее по теме: Власти Москвы сообщили об иммунитете у детей после прививки от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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