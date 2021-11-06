Сбившего пенсионерку в Москве подростка доставили в полицию на допрос

В России в последнее время участились аварии с участием электрических транспортных средств, в связи с чем было выдвинуто несколько инициатив об ужесточении правил их эксплуатации. Так, в октябре МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предлагаемых изменений в ПДД — ограничение скорости 25 км/ч. Массу СИМ, который может двигаться вместе с пешеходами, авторы проекта предлагают ограничить 35 кг. Кроме того, предлагается разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам, при этом передвигаться без взрослых на этих транспортных средствах детям будет запрещено.