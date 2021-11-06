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Общество

Сбившего пенсионерку в Москве подростка доставили в полицию на допрос

Ведомости

Сотрудники полиции установили личность подростка, который сбил пенсионерку на Манежной площади в Москве на электрическом самокате и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба управления МВД по Москве.

«Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 г.р., управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей», — указано в сообщении.

В полиции добавили, что в результате инцидента пенсионерка 1944 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.

В России в последнее время участились аварии с участием электрических транспортных средств, в связи с чем было выдвинуто несколько инициатив об ужесточении правил их эксплуатации. Так, в октябре МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предлагаемых изменений в ПДД — ограничение скорости 25 км/ч. Массу СИМ, который может двигаться вместе с пешеходами, авторы проекта предлагают ограничить 35 кг. Кроме того, предлагается разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам, при этом передвигаться без взрослых на этих транспортных средствах детям будет запрещено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных