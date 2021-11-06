Мордовия и Псковская область отказались продлевать режим нерабочих дней
Еще два региона России объявили о завершении режима нерабочих с 8 ноября. В Мордовии и Псковской области при этом сохраняется ряд ограничений по борьбе с распространением коронавируса, в том числе система QR-кодов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что люди без QR-кода о вакцинации не могут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и другие развлекательные организации.
Заселиться в гостиницу тоже можно только при наличии QR-кода либо справки о перенесенном коронавирусе. Непривитые жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию, а детям запрещено приходить в ТЦ без взрослых.
«Сохраняется требование о 50% заполняемости кинозалов, площадок для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий. Работа дискотек, танцплощадок, кальянных остаётся под запретом, — написал Ведерников.
Мордовия также не будет продлевать период нерабочих дней, но с 8 ноября школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме, возобновят работу заведения общественного питания, говорится на сайте правительства.
В регионе в сутки выявляется более 160 заражений, около 2 400 пациентов находятся на лечении в «ковидных» госпиталях.
В Псковской области за последние сутки выявили 290 заболевших коронавирусом.