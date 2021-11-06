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Общество

Мордовия и Псковская область отказались продлевать режим нерабочих дней

Ведомости

Еще два региона России объявили о завершении режима нерабочих с 8 ноября. В Мордовии и Псковской области при этом сохраняется ряд ограничений по борьбе с распространением коронавируса, в том числе система QR-кодов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что люди без QR-кода о вакцинации не могут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и другие развлекательные организации.

Заселиться в гостиницу тоже можно только при наличии QR-кода либо справки о перенесенном коронавирусе. Непривитые жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию, а детям запрещено приходить в ТЦ без взрослых.

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«Сохраняется требование о 50% заполняемости кинозалов, площадок для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий. Работа дискотек, танцплощадок, кальянных остаётся под запретом, — написал Ведерников.

Мордовия также не будет продлевать период нерабочих дней, но с 8 ноября школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме, возобновят работу заведения общественного питания, говорится на сайте правительства. 

В регионе в сутки выявляется более 160 заражений, около 2 400 пациентов находятся на лечении в «ковидных» госпиталях.

В Псковской области за последние сутки выявили 290 заболевших коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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