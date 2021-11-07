Ставропольский край отказался продлевать нерабочие дни
Режим нерабочих дней продлеваться в Ставропольском крае не будет, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала «нерабочей недели», — написал он.
Как ранее планировали в регионе, школьники и студенты с 8 по 15 ноября будут учиться в дистанционном режиме.
Накануне еще несколько регионов объявили о прекращении режима нерабочих дней после 7 ноября. Среди них Мордовия, Псковская область, Чечня, Севастополь, Северная Осетия и другие.
Впрочем, власти многих субъектов сохраняют ранее введенные ограничения против распространения коронавируса, также вводятся новые меры. Власти Татарстана и Камчатки заявили, что в транспорте у пассажиров будут требовать QR-коды о вакцинации.
За последние сутки в России выявлено 39 165 случаев коронавируса, что почти на 2000 меньше, чем сутками ранее. Скончались 1179 человек, сообщил оперштаб.