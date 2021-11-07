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Общество

Ставропольский край отказался продлевать нерабочие дни

Ведомости

Режим нерабочих дней продлеваться в Ставропольском крае не будет, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. 

«Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала «нерабочей недели», — написал он.

Как ранее планировали в регионе, школьники и студенты с 8 по 15 ноября будут учиться в дистанционном режиме.

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Накануне еще несколько регионов объявили о прекращении режима нерабочих дней после 7 ноября. Среди них Мордовия, Псковская область, Чечня, Севастополь, Северная Осетия и другие.

Впрочем, власти многих субъектов сохраняют ранее введенные ограничения против распространения коронавируса, также вводятся новые меры. Власти Татарстана и Камчатки заявили, что в транспорте у пассажиров будут требовать QR-коды о вакцинации.

За последние сутки в России выявлено 39 165 случаев коронавируса, что почти на 2000 меньше, чем сутками ранее. Скончались 1179 человек, сообщил оперштаб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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