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Общество

Четверть россиян пожаловались на плохое материальное положение

Ведомости

Каждый четвертый россиянин считает, что находится в плохом материальном положении. Такую оценку дали 24% из 1500 опрошенных в 53 регионах страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Хорошим свое материальное благополучие назвали 18% респондентов, а 57% заявили, что живут нормально. Две трети россиян (67%) считают, что их финансовая ситуация не изменилась, еще 24% полагают, что она ухудшилась. Об улучшении своего материального положения сообщили всего 7% опрошенных.

Что касается ожиданий на ближайший год, 18% россиян ожидают улучшения своего положения, столько же предсказали, что их ситуация ухудшится. Менее половины участников опроса (44%) сказали, что не ждут каких-либо изменений.

По итогам предыдущего опроса ФОМ, проведенного в начале октября, выяснилось, что каждый седьмой опрошенный (14%) ожидает ухудшения своего уровня жизни и уровня жизни своих семей в течение ближайшего года. 31% опрошенных убеждены, что будут жить лучше, а 36% не ожидают никаких изменений за этот период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных