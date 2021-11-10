Четверть россиян пожаловались на плохое материальное положение

По итогам предыдущего опроса ФОМ, проведенного в начале октября, выяснилось, что каждый седьмой опрошенный (14%) ожидает ухудшения своего уровня жизни и уровня жизни своих семей в течение ближайшего года. 31% опрошенных убеждены, что будут жить лучше, а 36% не ожидают никаких изменений за этот период.