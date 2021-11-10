Четверть россиян пожаловались на плохое материальное положение
Каждый четвертый россиянин считает, что находится в плохом материальном положении. Такую оценку дали 24% из 1500 опрошенных в 53 регионах страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение».
Хорошим свое материальное благополучие назвали 18% респондентов, а 57% заявили, что живут нормально. Две трети россиян (67%) считают, что их финансовая ситуация не изменилась, еще 24% полагают, что она ухудшилась. Об улучшении своего материального положения сообщили всего 7% опрошенных.
Что касается ожиданий на ближайший год, 18% россиян ожидают улучшения своего положения, столько же предсказали, что их ситуация ухудшится. Менее половины участников опроса (44%) сказали, что не ждут каких-либо изменений.
По итогам предыдущего опроса ФОМ, проведенного в начале октября, выяснилось, что каждый седьмой опрошенный (14%) ожидает ухудшения своего уровня жизни и уровня жизни своих семей в течение ближайшего года. 31% опрошенных убеждены, что будут жить лучше, а 36% не ожидают никаких изменений за этот период.