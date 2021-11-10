В США металлург 30 лет подделывала результаты испытаний стали для подлодок

Руководство компании не знало о фальсификациях до мая 2017-го, когда они вскрылись благодаря неназванному сотруднику лаборатории. В Минюсте заявили, что к тому времени Томас подделала результаты «значительной доли» стали, которую Bradken поставил для строительства подлодок. Модели затронутых субмарин не называются, однако ВМС принял «серьезные меры» для обеспечения безопасной эксплуатации таких судов, что привело к увеличению затрат на техобслуживание и выявление некачественных компонентов. Обвиняемой грозит $1 млн штрафа и до 10 лет лишения свободы, приговор будет оглашен 14 февраля 2022 г.