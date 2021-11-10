В США металлург 30 лет подделывала результаты испытаний стали для подлодок
Инженер, работавшая на литейном заводе, который производил сталь для корпусов подводных лодок ВМС США, признала вину в фальсификации результатов испытаний сплавов на прочность. Об этом говорится в сообщении американского Минюста.
67-летняя Элейн Томас на протяжении 40 лет работала в компании Bradken Inc. В Таком (штат Вашингтон), которая поставляла высокопробную сталь на верфи Electric Boat и Newport News Shipbuilding, где строятся атомные субмарины для американского флота. По версии следствия, Томас c 1985 по 2017 гг. подделала результаты анализа 240 партий стали для корпусов подлодок, чтобы продукция соответствовала стандартам заказчиков. Так, металлург изменяла первую цифру результатов испытаний, чтобы «увеличить» вес стали на 10 или 20 фут-фунтов.
Руководство компании не знало о фальсификациях до мая 2017-го, когда они вскрылись благодаря неназванному сотруднику лаборатории. В Минюсте заявили, что к тому времени Томас подделала результаты «значительной доли» стали, которую Bradken поставил для строительства подлодок. Модели затронутых субмарин не называются, однако ВМС принял «серьезные меры» для обеспечения безопасной эксплуатации таких судов, что привело к увеличению затрат на техобслуживание и выявление некачественных компонентов. Обвиняемой грозит $1 млн штрафа и до 10 лет лишения свободы, приговор будет оглашен 14 февраля 2022 г.
Завод также взял на себя ответственность за фальсификацию результатов тестов в июне прошлого года и выплатил более $10,8 млн по мировому соглашению.