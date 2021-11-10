Газета
Общество

В США металлург 30 лет подделывала результаты испытаний стали для подлодок

Ведомости

Инженер, работавшая на литейном заводе, который производил сталь для корпусов подводных лодок ВМС США, признала вину в фальсификации результатов испытаний сплавов на прочность. Об этом говорится в сообщении американского Минюста.

67-летняя Элейн Томас на протяжении 40 лет работала в компании Bradken Inc. В Таком (штат Вашингтон), которая поставляла высокопробную сталь на верфи Electric Boat и Newport News Shipbuilding, где строятся атомные субмарины для американского флота. По версии следствия, Томас c 1985 по 2017 гг. подделала результаты анализа 240 партий стали для корпусов подлодок, чтобы продукция соответствовала стандартам заказчиков. Так, металлург изменяла первую цифру результатов испытаний, чтобы «увеличить» вес стали на 10 или 20 фут-фунтов.

Руководство компании не знало о фальсификациях до мая 2017-го, когда они вскрылись благодаря неназванному сотруднику лаборатории. В Минюсте заявили, что к тому времени Томас подделала результаты «значительной доли» стали, которую Bradken поставил для строительства подлодок. Модели затронутых субмарин не называются, однако ВМС принял «серьезные меры» для обеспечения безопасной эксплуатации таких судов, что привело к увеличению затрат на техобслуживание и выявление некачественных компонентов. Обвиняемой грозит $1 млн штрафа и до 10 лет лишения свободы, приговор будет оглашен 14 февраля 2022 г.

Завод также взял на себя ответственность за фальсификацию результатов тестов в июне прошлого года и выплатил более $10,8 млн по мировому соглашению.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных