Мурашко предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников

Он пояснил, что не призывает к «резким движениям», и уточнил, что медики должны быть более продвинутыми в вопросах вакцинации. Министр уверен, что во время пандемии нужно занимать жесткую позицию в вопросах вакцинации населения. В качестве примера он привел ситуацию в Сингапур, где будут отказывать в лечении тем, кто не сделал прививку.