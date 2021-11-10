Мурашко предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что выступления врачей против вакцинации от коронавируса «крайне некорректны», таких медиков нужно привлекать к уголовной ответственности.
«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-»антиваксеры» заболели», — рассказал министр (цитата по «Интерфакс»).
Он пояснил, что не призывает к «резким движениям», и уточнил, что медики должны быть более продвинутыми в вопросах вакцинации. Министр уверен, что во время пандемии нужно занимать жесткую позицию в вопросах вакцинации населения. В качестве примера он привел ситуацию в Сингапур, где будут отказывать в лечении тем, кто не сделал прививку.
«Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить», — подчеркнул он.
Ранее Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53% россиян. Для образования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен достигнуть 80%. Во всех регионах России введена обязательная вакцинация отдельных категорий населения.