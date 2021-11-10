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Общество

Мурашко предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что выступления врачей против вакцинации от коронавируса «крайне некорректны», таких медиков нужно привлекать к уголовной ответственности. 

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-»антиваксеры» заболели», — рассказал министр (цитата по «Интерфакс»).

Он пояснил, что не призывает к «резким движениям», и уточнил, что медики должны быть более продвинутыми в вопросах вакцинации. Министр уверен, что во время пандемии нужно занимать жесткую позицию в вопросах вакцинации населения. В качестве примера он привел ситуацию в Сингапур, где будут отказывать в лечении тем, кто не сделал прививку. 

«Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить», — подчеркнул он.

Ранее Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53% россиян. Для образования коллективного иммунитета уровень вакцинации должен достигнуть 80%. Во всех регионах России введена обязательная вакцинация отдельных категорий населения.

Ранее по теме: В Совфеде не считают введение обязательной вакцинации нарушением Конституции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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