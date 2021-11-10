Карпин заявил о поставленной точке в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что поставил точку во взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, передает «РИА Новости».
«Поставлена ли точка с Дзюбой? Я поставил точку. Вы как хотите: хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы», — сказал Карпин журналистам.
Ранее Карпин не вызвал Дзюбу на последние два матча сборной в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Карпин, комментируя отсутствие футболиста в списке приглашенных игроков, заявил, что это является решением тренерского штаба команды, а не самого игрока.
Следующий матч российской сборной состоится 11 ноября против команды Кипра. 14 ноября команда России встретится с Хорватией в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира. Первая игра состоится в России, вторая — в гостях.
По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками.