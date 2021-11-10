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Карпин заявил о поставленной точке в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную

Ведомости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что поставил точку во взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, передает «РИА Новости». 

«Поставлена ли точка с Дзюбой? Я поставил точку. Вы как хотите: хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы», — сказал Карпин журналистам. 

Ранее Карпин не вызвал Дзюбу на последние два матча сборной в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Карпин, комментируя отсутствие футболиста в списке приглашенных игроков, заявил, что это является решением тренерского штаба команды, а не самого игрока.

Следующий матч российской сборной состоится 11 ноября против команды Кипра. 14 ноября команда России встретится с Хорватией в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира. Первая игра состоится в России, вторая — в гостях.

По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками.

Ранее по теме: РФС объявил расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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