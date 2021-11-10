Карпин заявил о поставленной точке в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную

Ранее Карпин не вызвал Дзюбу на последние два матча сборной в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Карпин, комментируя отсутствие футболиста в списке приглашенных игроков, заявил, что это является решением тренерского штаба команды, а не самого игрока.