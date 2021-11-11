Брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве
Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов задержан в Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, 23-летний Нурмагомедов и его ровесник Камал Идрисов совершили наезд на автомобиле Toyota Camry на сотрудника полиции в Дагестане, после чего прилетели в московский аэропорт «Шереметьево».
Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщает, не называя имен, что в «Шереметьево» были задержаны двое граждан 1998 г. рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» Каспийска. «Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.
Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, провел последний бой 23 октября в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Тогда он досрочно победил Патрика Пиетилу из Финляндии. В активе спортсмена 14 боев на профессиональном уровне, все из них он выиграл, 12 завершились досрочно.