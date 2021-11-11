Брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве

Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщает, не называя имен, что в «Шереметьево» были задержаны двое граждан 1998 г. рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» Каспийска. «Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.