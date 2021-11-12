Газета
Общество

Скончался бывший глава Минздрава СССР академик Чазов

Ведомости

Кардиолог, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии и бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава. 

Чазов возглавлял Минздрав СССР с 1987 по 1990 г. Он получил множество государственных наград за разработки в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний и стал лауреатом нескольких премий Российской академии наук. 

Вместе с американским ученым международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» Б. Лауном Чазов привлек к движению десятки тысяч врачей. Движение сыграло важную роль в формировании антиядерных настроений в обществе и, по словам политических лидеров, способствовало подписанию соглашения об ограничении ядерных вооружений. В 1985 г. Чазов и Лаун от имени движения приняли Нобелевскую премию мира. 

С 2008 г. Чазов входил в экспертный совет Минздрава и был главным внештатным кардиологом министерства. Чазов также занимал пост почетного директора НМИЦ кардиологии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных