Скончался бывший глава Минздрава СССР академик Чазов
Кардиолог, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии и бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава.
Чазов возглавлял Минздрав СССР с 1987 по 1990 г. Он получил множество государственных наград за разработки в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний и стал лауреатом нескольких премий Российской академии наук.
Вместе с американским ученым международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» Б. Лауном Чазов привлек к движению десятки тысяч врачей. Движение сыграло важную роль в формировании антиядерных настроений в обществе и, по словам политических лидеров, способствовало подписанию соглашения об ограничении ядерных вооружений. В 1985 г. Чазов и Лаун от имени движения приняли Нобелевскую премию мира.
С 2008 г. Чазов входил в экспертный совет Минздрава и был главным внештатным кардиологом министерства. Чазов также занимал пост почетного директора НМИЦ кардиологии.