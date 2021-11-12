Скончался бывший глава Минздрава СССР академик Чазов

Вместе с американским ученым международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» Б. Лауном Чазов привлек к движению десятки тысяч врачей. Движение сыграло важную роль в формировании антиядерных настроений в обществе и, по словам политических лидеров, способствовало подписанию соглашения об ограничении ядерных вооружений. В 1985 г. Чазов и Лаун от имени движения приняли Нобелевскую премию мира.