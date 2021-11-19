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Общество

Больше половины россиян рассказали о переработках

Ведомости

Наибольшая часть сотрудников в России — 57% — работают сверхурочно, следует из результатов опроса сервиса по поиску трудоустройства «Работа.ру». Участие в исследовании приняли 6000 человек из разных регионов страны.

Доля перерабатывающих мужчин больше, чем женщин: по 63 и 45% соответственно. При этом у 42% людей, тратящих на выполнение служебных обязанностей больше положенного времени, сверхурочный объем работы оценивается более чем в 10 часов в неделю. Еще у 17% этот показатель составляет до четырех часов в неделю, по 14% — до шести и до восьми часов соответственно, у 10% — до двух часов, а у 3% — до часа.

Только половина признавшихся в переработках считают, что это негативно сказывается на их здоровье. Около 70% таких респондентов пожаловались на усталость и быструю утомляемость. Среди прочих отрицательных эффектов опрошенные указали снижение трудоспособности (45%), выгорание (43%), боли в спине, шее и позвоночнике и ухудшение осанки (37%), депрессию и повышенную тревожность (35%), головную боль (31%), снижение иммунитета (21%), а также боли в сердце и прочие сосудистые заболевания (17%). Среди минусов, не связанных со здоровьем, граждане отметили отсутствие развлечений и культурной жизни, разрыв связи с друзьями и ссоры в семье.

Только 11% респондентов сообщили, что их работодатели поощряют переработки бонусами. О негативном отношении начальства к сверхурочной работе заявили 4% опрошенных.

Больше четверти — 27% — участников исследования рассказали, что в их организациях не принято задерживаться. У 18% не следят за временем начала и завершения работы, если обязанности выполняются хорошо. При этом каждый седьмой респондент (14%) признался, что в его компании «косо смотрят» на тех, кто уходит с работы вовремя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных