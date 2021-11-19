Больше половины россиян рассказали о переработках

Доля перерабатывающих мужчин больше, чем женщин: по 63 и 45% соответственно. При этом у 42% людей, тратящих на выполнение служебных обязанностей больше положенного времени, сверхурочный объем работы оценивается более чем в 10 часов в неделю. Еще у 17% этот показатель составляет до четырех часов в неделю, по 14% — до шести и до восьми часов соответственно, у 10% — до двух часов, а у 3% — до часа.