Больше половины россиян рассказали о переработках
Наибольшая часть сотрудников в России — 57% — работают сверхурочно, следует из результатов опроса сервиса по поиску трудоустройства «Работа.ру». Участие в исследовании приняли 6000 человек из разных регионов страны.
Доля перерабатывающих мужчин больше, чем женщин: по 63 и 45% соответственно. При этом у 42% людей, тратящих на выполнение служебных обязанностей больше положенного времени, сверхурочный объем работы оценивается более чем в 10 часов в неделю. Еще у 17% этот показатель составляет до четырех часов в неделю, по 14% — до шести и до восьми часов соответственно, у 10% — до двух часов, а у 3% — до часа.
Только половина признавшихся в переработках считают, что это негативно сказывается на их здоровье. Около 70% таких респондентов пожаловались на усталость и быструю утомляемость. Среди прочих отрицательных эффектов опрошенные указали снижение трудоспособности (45%), выгорание (43%), боли в спине, шее и позвоночнике и ухудшение осанки (37%), депрессию и повышенную тревожность (35%), головную боль (31%), снижение иммунитета (21%), а также боли в сердце и прочие сосудистые заболевания (17%). Среди минусов, не связанных со здоровьем, граждане отметили отсутствие развлечений и культурной жизни, разрыв связи с друзьями и ссоры в семье.
Только 11% респондентов сообщили, что их работодатели поощряют переработки бонусами. О негативном отношении начальства к сверхурочной работе заявили 4% опрошенных.
Больше четверти — 27% — участников исследования рассказали, что в их организациях не принято задерживаться. У 18% не следят за временем начала и завершения работы, если обязанности выполняются хорошо. При этом каждый седьмой респондент (14%) признался, что в его компании «косо смотрят» на тех, кто уходит с работы вовремя.