Разработчик «Спутника V» оценил возможность допуска зарубежных вакцин в Россию

Ранее сегодня стало известно, что британская компания Astrazeneca планирует подать заявку на регистрацию в России собственной вакцины от COVID-19. До этого, в декабре 2020 г., Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и Astrazeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины Astrazeneca. В конце августа РФПИ сообщил об успешных испытаниях «коктейля» «Спутника V» и Astrazeneсa: иммунитет выработался у 100% добровольцев. Отмечалось, что комбинирование препаратов позволяет достичь высоких титров антител у вакцинированных.