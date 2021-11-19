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Разработчик «Спутника V» оценил возможность допуска зарубежных вакцин в Россию

Ведомости

В России стоит официально разрешить прививаться зарубежными препаратами от COVID-19, потому что это даст преимущество при обеспечении защиты населения от коронавируса, заявил ведущий сотрудник Центра им. Гамалеи, один из разработчиков первой отечественной вакцины «Спутник V» Дмитрий Щебляков в ходе III Московского конгресса кардиологов.

«Конечно. Мое мнение — чем больше вакцин, тем лучше», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли официально позволить прививаться зарубежными препаратами в России (цитата по ТАСС).

Щебляков напомнил, что Центр им. Гамалеи ранее уже исследовал возможность комбинации различных вакцин, например, с препаратами компаний Astrazeneca, Sinovac и Pfizer. «Мы видим, что комбинированное сочетание разных вакцин, сделанных по разным технологиям, дает только преимущество», — заявил эксперт.

Ранее сегодня стало известно, что британская компания Astrazeneca планирует подать заявку на регистрацию в России собственной вакцины от COVID-19. До этого, в декабре 2020 г., Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и Astrazeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины Astrazeneca. В конце августа РФПИ сообщил об успешных испытаниях «коктейля» «Спутника V» и Astrazeneсa: иммунитет выработался у 100% добровольцев. Отмечалось, что комбинирование препаратов позволяет достичь высоких титров антител у вакцинированных.

Также сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 50,2%. Первую прививку от коронавируса сделали 66,4 млн человек, из них 58,7 млн прошли полный курс вакцинации.

Ранее по теме: AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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