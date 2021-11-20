Ущерб от преступлений в России превысил 700 млрд рублей в 2021 году
За девять месяцев ущерб от преступлений в РФ вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 724,3 млрд руб., следует из статистических материалов МВД о состоянии преступности, которые изучил ТАСС.
«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 724,3 млрд руб., что на 66,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (94,3%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — говорится в материалах.
Преступлений экономической направленности стало больше на 5,8%, в этой категории выявлено 101,7 тыс. преступлений. Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 577,7 млрд руб., сообщили в полиции.
Доля тяжких и особо тяжких преступлений в числе выявленных преступлений экономической направленности составила 62,6%.
В России за десять месяцев зарегистрировали 1 705,8 тыс. преступлений, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Регистрируемых преступлений стало больше в 29 регионах РФ, снижение зафиксировано в 56.
Материальный ущерб от экономических преступлений в России в первом полугодии составил 142,6 млрд руб., говорилось в докладе Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране.
Ранее в МВД составили портрет среднестатистического преступника в России. Это мужчина без постоянного источника дохода, совершавший противоправные деяния в прошлом.