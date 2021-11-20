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Общество

Ущерб от преступлений в России превысил 700 млрд рублей в 2021 году

Ведомости

За девять месяцев ущерб от преступлений в РФ вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 724,3 млрд руб., следует из статистических материалов МВД о состоянии преступности, которые изучил ТАСС.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 724,3 млрд руб., что на 66,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (94,3%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — говорится в материалах.

Преступлений экономической направленности стало больше на 5,8%, в этой категории выявлено 101,7 тыс. преступлений. Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 577,7 млрд руб., сообщили в полиции.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в числе выявленных преступлений экономической направленности составила 62,6%.

В России за десять месяцев зарегистрировали 1 705,8 тыс. преступлений, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Регистрируемых преступлений стало больше в 29 регионах РФ, снижение зафиксировано в 56.

Материальный ущерб от экономических преступлений в России в первом полугодии составил 142,6 млрд руб., говорилось в докладе Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране.

Ранее в МВД составили портрет среднестатистического преступника в России. Это мужчина без постоянного источника дохода, совершавший противоправные деяния в прошлом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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