В Минпромторге заявили о возможности произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19
Россия может выйти на объем производства в 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 2022 г., заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».
«У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, хватит ли на всех россиян вакцин с учетом возможного принятия закона о QR-кодах.
По словам Мантурова, сейчас Россия вывела в гражданский оборот более 100 млн вакцин, в том числе «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также других зарегистрированных в стране препаратов. До конца года будут произведены 300 млн доз.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на ж/д и авиатранспорте. Если их примут, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В правительстве также обсуждают вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщил 19 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66,4 млн человек, двумя компонентами – 58,7 млн.