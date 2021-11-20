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Общество

В Минпромторге заявили о возможности произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Ведомости

Россия может выйти на объем производства в 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 2022 г., заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, хватит ли на всех россиян вакцин с учетом возможного принятия закона о QR-кодах.

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По словам Мантурова, сейчас Россия вывела в гражданский оборот более 100 млн вакцин, в том числе «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также других зарегистрированных в стране препаратов. До конца года будут произведены 300 млн доз.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на ж/д и авиатранспорте. Если их примут, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В правительстве также обсуждают вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщил 19 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66,4 млн человек, двумя компонентами – 58,7 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных