В Минпромторге заявили о возможности произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на ж/д и авиатранспорте. Если их примут, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В правительстве также обсуждают вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу.