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Путин разрешил присуждать госнаграды за патриотическое воспитание

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в положение о государственных наградах РФ, соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно указу «О некоторых мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ», в перечень заслуг, за которые могут присуждаться госнаграды, теперь входят «социально-экономическое и технологическое развитие России, <...> духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи», передает ТАСС.

Так, военные образовательные организации и учебные заведения МВД России могут быть удостоены госнаград за значительные достижения в «воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям России, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства».

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Кроме того, военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД могут получить награды за заслуги «в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни».

Новый указ также разрешает вручать госнаграды ученым, изобретателям и авторам важных общественных проектов без учета установленного срока. До этого такую награду можно было получить не ранее чем через пять лет после награждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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