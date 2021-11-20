Путин разрешил присуждать госнаграды за патриотическое воспитание
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в положение о государственных наградах РФ, соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
Согласно указу «О некоторых мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ», в перечень заслуг, за которые могут присуждаться госнаграды, теперь входят «социально-экономическое и технологическое развитие России, <...> духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи», передает ТАСС.
Так, военные образовательные организации и учебные заведения МВД России могут быть удостоены госнаград за значительные достижения в «воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям России, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства».
Кроме того, военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД могут получить награды за заслуги «в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни».
Новый указ также разрешает вручать госнаграды ученым, изобретателям и авторам важных общественных проектов без учета установленного срока. До этого такую награду можно было получить не ранее чем через пять лет после награждения.