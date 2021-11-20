Путин разрешил присуждать госнаграды за патриотическое воспитание

Так, военные образовательные организации и учебные заведения МВД России могут быть удостоены госнаград за значительные достижения в «воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям России, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства».