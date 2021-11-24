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Общество

Регионы передали силовикам данные о 37 антипрививочниках

Ведомости

Территориальные управления Росздравнадзора собрали материалы о 37 активных противниках вакцинации от коронавируса и передали ее в прокуратуру и Следственный комитет, сообщили «Известия». Больше всего антипрививочников было выявлено в Карелии — 18, Ростовской области — восемь, Волгоградской области — пять. 

Региональные власти сообщили изданию, что двух противников вакцинации обнаружили в Смоленской области и по одному в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. В центральном аппарате Росздравнадзора отметили, что точное число обнаруженных противников вакцинации станет известно позднее. 

В пресс-службе ведомства рассказали, что 1 ноября Росздравнадзор поручил региональным управлениям искать людей, которые участвуют в антипрививочной кампании, и сообщать о них в прокуратуру и СКР. Больше всего Росздравнадзор интересуют медики, которые выступают против вакцинации от коронавируса и говорят о ее вреде. В Росздравнадзоре сообщили, что искали антиваксеров через региональные СМИ, соцсети и мессенджеры. В некоторых регионах противников вакцинации нашли через WhatsApp. 

Активную пропаганду отказа от вакцинации планируется наказывать по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Юрист Михаил Прядко пояснил, что ст. 207.1 УК РФ предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Наказание по этой статье предполагает штраф от 300 000 до 700 000 руб., до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ. По ст. 207.2 предусмотрена ответственность за распространение ложной информации, результатом чего стало нанесение вреда здоровью человека. По этой статье человеку грозит штраф от 700 000 до 1 млн руб. или лишение свободы до трех лет. Издание направило запросы в СК и Генпрокуратуру. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных