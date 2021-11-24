Регионы передали силовикам данные о 37 антипрививочниках

В пресс-службе ведомства рассказали, что 1 ноября Росздравнадзор поручил региональным управлениям искать людей, которые участвуют в антипрививочной кампании, и сообщать о них в прокуратуру и СКР. Больше всего Росздравнадзор интересуют медики, которые выступают против вакцинации от коронавируса и говорят о ее вреде. В Росздравнадзоре сообщили, что искали антиваксеров через региональные СМИ, соцсети и мессенджеры. В некоторых регионах противников вакцинации нашли через WhatsApp.