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Парламент Северной Осетии поддержал законопроект о QR-кодах

Ведомости

Парламент Северной Осетии в ходе повторного голосования поддержал законопроект правительства о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и транспорте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.

Депутаты парламента республики рассмотрели законопроект 25 ноября. В ходе первого голосования 30 депутатов проголосовали «за», 12 - «против», четверо воздержались. Для поддержки законопроектов нужно получить минимум 35 голосов.

«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали "за", четверо — "против", один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», — рассказали в осетинском парламенте.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе.

До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Второй законопроект предполагает введение аналогичных мер на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.

Госдума направила законопроекты об обязательных QR-кодах для обсуждения в регионы, а также в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. 

Ранее по теме: Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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