Парламент Северной Осетии поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Северной Осетии в ходе повторного голосования поддержал законопроект правительства о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и транспорте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.
Депутаты парламента республики рассмотрели законопроект 25 ноября. В ходе первого голосования 30 депутатов проголосовали «за», 12 - «против», четверо воздержались. Для поддержки законопроектов нужно получить минимум 35 голосов.
«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали "за", четверо — "против", один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», — рассказали в осетинском парламенте.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе.
До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Второй законопроект предполагает введение аналогичных мер на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.
Госдума направила законопроекты об обязательных QR-кодах для обсуждения в регионы, а также в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации.