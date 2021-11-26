Мурашко заявил о скором введении в оборот «Спутника М» для подростков

Препарат был разработан в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.