Мурашко заявил о скором введении в оборот «Спутника М» для подростков
Вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» может поступить в оборот через три недели, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Препарат был зарегистрирован 24 ноября.
«Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков», — рассказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Препарат был разработан в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.
После прививки «Спутником М» могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, дислепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.
Препарат еще находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.