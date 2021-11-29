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Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже недвижимости

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми будут освобождаться от уплаты НДФЛ от продажи недвижимости при покупке взамен более просторного жилья. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

В документе говорится, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения квартирой. Новое жилье нужно будет купить в тот же календарный год, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры должна быть больше площади старой, а стоимость не должна превышать 50 млн руб.

В июле Путин по итогам съезда партии «Единая Россия» дал поручение освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ от продажи квартиры при покупке новой для улучшения жилищных условий. Действие закона распространится на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 г. 

Ранее в ходе ПМЭФ Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющую взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.

Ранее по теме: Путин поручил освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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