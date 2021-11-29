Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже недвижимости

В документе говорится, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения квартирой. Новое жилье нужно будет купить в тот же календарный год, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры должна быть больше площади старой, а стоимость не должна превышать 50 млн руб.