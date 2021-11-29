Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже недвижимости
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми будут освобождаться от уплаты НДФЛ от продажи недвижимости при покупке взамен более просторного жилья. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
В документе говорится, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения квартирой. Новое жилье нужно будет купить в тот же календарный год, когда было продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры должна быть больше площади старой, а стоимость не должна превышать 50 млн руб.
В июле Путин по итогам съезда партии «Единая Россия» дал поручение освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ от продажи квартиры при покупке новой для улучшения жилищных условий. Действие закона распространится на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 г.
Ранее в ходе ПМЭФ Путин предложил расширить программу семейной ипотеки, позволяющую взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6%, на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 г.