Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 23 странах мира
На сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон», появившийся в Южной Африке в первой декаде ноября, обнаружен уже в 23 странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга.
«Появление варианта «омикрон» по понятным причинам привлекло всеобщее внимание. По меньшей мере 23 страны из пяти из шести регионов ВОЗ в настоящее время сообщили о случаях заражения «омикроном», и мы ожидаем, что это число будет расти», — сказал он.
ВОЗ очень серьезно относится к развитию ситуации и каждая страна должна делать так же, подчеркнул Гебреисус. Однако появление нового штамма не должно никого удивлять, добавил он, пояснив, что вирусы всегда мутируют до тех пор, пока их распространение не остановят.
ВОЗ предстоит выяснить, насколько быстро этот штамм распространяется, как тяжело протекает COVID-19 при заражении им и насколько эффективны существующие вакцины, терапия и тесты. Глава организации также выступил против осуждения Южной Африки, которое наблюдается со стороны других государств.
«Я благодарю Ботсвану и Южную Африку за то, что так быстро обнаружили, секвенировали и сообщили об этом варианте. Меня глубоко беспокоит то, что эти страны сейчас наказываются другими за то, что они поступают правильно», — сказал глава ВОЗ.
Гебреисус призвал все государства принять рациональные и соразмерные меры по снижению риска распространения «омикрона». Среди возможных мер он назвал тестирование пассажиров перед и после приезда куда-либо, введение карантина для путешествующих международными рейсами. При этом ВОЗ выступила против всеобщего прекращения авиасообщения. По словам Гебреисуса, это станет «тяжелым бременем» для государств и не предотвратит распространение инфекции.
9-11 ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон», который, по данным ВОЗ, несет в себе 32 мутации — больше всех ранее известных вариантов коронавируса. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эти изменения повышают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности. В то же время глава ведомства отметила, что существующие вакцины «в той или иной степени» защищают человека от заболевания COVID-19 после контакта с «омикроном».