Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 23 странах мира

9-11 ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон», который, по данным ВОЗ, несет в себе 32 мутации — больше всех ранее известных вариантов коронавируса. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эти изменения повышают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности. В то же время глава ведомства отметила, что существующие вакцины «в той или иной степени» защищают человека от заболевания COVID-19 после контакта с «омикроном».