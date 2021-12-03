Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищениях в Межпромбанке на 64 млрд рублей

В мае 2016-го Илларионова скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Ее арестовали в сентябре 2020-го. По данным «Коммерсанта», своей вины она не признает, а ее защита настаивает на том, что в сентябре 2020-го истек десятилетний срок давности привлечения ее к уголовной ответственности. Среди других фигурантов дела о хищениях в МПБ — ее предшественник Александр Злобин (находится в розыске) и Александр Диденко, возглавлявший дирекцию с октября 2008-го по март 2010-го (осужден в 2015 г. на три года). Сам Пугачев, еще в 2009 г. получивший французское гражданство, находится в международном розыске с 2014 г.