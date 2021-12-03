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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищениях в Межпромбанке на 64 млрд рублей

Ведомости

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против бывшего топ-менеджера Международного промышленного банка Марины Илларионовой по уголовному делу о многомиллиардных хищениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы.

Илларионова занимала должность председателя исполнительной дирекции Межпромбанка два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010-го, вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Максимальное наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, 6 августа 2010 г. Илларионова по указанию экс-сенатора и бывшего бенефициара МПБ Сергея Пугачева расторгла договоры залога по кредитам на общую сумму свыше 64 млрд руб. Кредиты были выданы подконтрольным банкиру организациям под залог 100% акций кипрской OPK Mining Limited, принадлежавшей Енисейской промышленной корпорации. После поступления этих средств на счета заемщиков Пугачев их похитил, считают следователи. Одновременно он решил вывести из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных обязательств. В ноябре того же года МПБ был признан банкротом.

В мае 2016-го Илларионова скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Ее арестовали в сентябре 2020-го. По данным «Коммерсанта», своей вины она не признает, а ее защита настаивает на том, что в сентябре 2020-го истек десятилетний срок давности привлечения ее к уголовной ответственности. Среди других фигурантов дела о хищениях в МПБ — ее предшественник Александр Злобин (находится в розыске) и Александр Диденко, возглавлявший дирекцию с октября 2008-го по март 2010-го (осужден в 2015 г. на три года). Сам Пугачев, еще в 2009 г. получивший французское гражданство, находится в международном розыске с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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