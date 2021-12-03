Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищениях в Межпромбанке на 64 млрд рублей
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против бывшего топ-менеджера Международного промышленного банка Марины Илларионовой по уголовному делу о многомиллиардных хищениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы.
Илларионова занимала должность председателя исполнительной дирекции Межпромбанка два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010-го, вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Максимальное наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.
По версии следствия, 6 августа 2010 г. Илларионова по указанию экс-сенатора и бывшего бенефициара МПБ Сергея Пугачева расторгла договоры залога по кредитам на общую сумму свыше 64 млрд руб. Кредиты были выданы подконтрольным банкиру организациям под залог 100% акций кипрской OPK Mining Limited, принадлежавшей Енисейской промышленной корпорации. После поступления этих средств на счета заемщиков Пугачев их похитил, считают следователи. Одновременно он решил вывести из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных обязательств. В ноябре того же года МПБ был признан банкротом.
В мае 2016-го Илларионова скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Ее арестовали в сентябре 2020-го. По данным «Коммерсанта», своей вины она не признает, а ее защита настаивает на том, что в сентябре 2020-го истек десятилетний срок давности привлечения ее к уголовной ответственности. Среди других фигурантов дела о хищениях в МПБ — ее предшественник Александр Злобин (находится в розыске) и Александр Диденко, возглавлявший дирекцию с октября 2008-го по март 2010-го (осужден в 2015 г. на три года). Сам Пугачев, еще в 2009 г. получивший французское гражданство, находится в международном розыске с 2014 г.