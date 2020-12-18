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Элитную недвижимость экс-банкира Пугачева продали за £6,5 млн

Ведомости

Инвестиционная компания А1 закрыла сделку по продаже элитного объекта недвижимости — двух объединенных домов в районе Челси — бывшего сенатора и экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева в Лондоне за £6,5 млн, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

В А1 уточнили, что это уже вторая сделка в рамках реализации незаконно выведенных из России активов Межпромбанка по договоренности с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«А1 взяла на себя весь комплекс мероприятий, включая поиск покупателей и юридическое оформление сделки. Продажа Glebe Place — еще один шаг на пути возврата всех нелегально выведенных средств банка его кредиторам и вкладчикам», — рассказал управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

Первой сделкой в рамках соглашения А1 с АСВ стала продажа за £8 млн особняка Пугачева Old Battersea House в лондонском районе Челси. 

Кроме того, в июне 2020 г. Апелляционный суд Экс-ан-Прованса признал за АСВ права конкурсного управляющего Межпромбанка, что дало возможность взыскать имущество Пугачева на территории Франции.

АСВ является конкурсным управляющим обанкротившегося Межпромбанка, ЦБ отозвал его лицензию в октябре 2010 г. Агентство пытается наполнить конкурсную массу кредитной организации для удовлетворения требований его кредиторов. В иностранных судах АСВ приводит в исполнение определение российского суда о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях.

В 2014 г. Высокий суд Лондона арестовал по иску АСВ активы Пугачева на общую сумму в £1,17 млрд. В октябре 2017 г. суд признал экс-банкира владельцем нескольких трастов, цель которых состояла в том, чтобы скрыть факт его контроля над трастовыми активами, и разрешил агентству обращать на них взыскание. В активах трастов находятся дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах. 

Также суд запретил Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. тот переехал во Францию, объяснив свое решение предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. Английский суд признал экс-банкира виновным в 12 случаях неуважения к суду и приговорил его к двум годам лишения свободы.

В России Пугачев объявлен в розыск и арестован заочно. Следственный комитет выдвинул ему обвинения в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.

Сам Пугачев в 2015 г. подал в Гаагский суд иск к России на $14,5 млрд за нанесенный ему ущерб. Он считает свое преследование незаконным, а активы в России — экспроприированными. Гаагский трибунал требования Пугачева в июне этого года отклонил: трибунал сослался на отсутствие юрисдикции для рассмотрения иска банкира. Суд также обязал Пугачева возместить российскому бюджету $5,8 млн расходов на арбитражное разбирательство. Российский Минюст назвал это «полной победой», а адвокаты Пугачева заявили о намерении обжаловать решение трибунала.

Ранее по теме: А1 займется поиском активов беглого банкира Сергея Пугачева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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