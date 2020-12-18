Элитную недвижимость экс-банкира Пугачева продали за £6,5 млн
Инвестиционная компания А1 закрыла сделку по продаже элитного объекта недвижимости — двух объединенных домов в районе Челси — бывшего сенатора и экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева в Лондоне за £6,5 млн, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В А1 уточнили, что это уже вторая сделка в рамках реализации незаконно выведенных из России активов Межпромбанка по договоренности с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
«А1 взяла на себя весь комплекс мероприятий, включая поиск покупателей и юридическое оформление сделки. Продажа Glebe Place — еще один шаг на пути возврата всех нелегально выведенных средств банка его кредиторам и вкладчикам», — рассказал управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.
Первой сделкой в рамках соглашения А1 с АСВ стала продажа за £8 млн особняка Пугачева Old Battersea House в лондонском районе Челси.
Кроме того, в июне 2020 г. Апелляционный суд Экс-ан-Прованса признал за АСВ права конкурсного управляющего Межпромбанка, что дало возможность взыскать имущество Пугачева на территории Франции.
АСВ является конкурсным управляющим обанкротившегося Межпромбанка, ЦБ отозвал его лицензию в октябре 2010 г. Агентство пытается наполнить конкурсную массу кредитной организации для удовлетворения требований его кредиторов. В иностранных судах АСВ приводит в исполнение определение российского суда о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях.
В 2014 г. Высокий суд Лондона арестовал по иску АСВ активы Пугачева на общую сумму в £1,17 млрд. В октябре 2017 г. суд признал экс-банкира владельцем нескольких трастов, цель которых состояла в том, чтобы скрыть факт его контроля над трастовыми активами, и разрешил агентству обращать на них взыскание. В активах трастов находятся дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.
Также суд запретил Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. тот переехал во Францию, объяснив свое решение предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. Английский суд признал экс-банкира виновным в 12 случаях неуважения к суду и приговорил его к двум годам лишения свободы.
В России Пугачев объявлен в розыск и арестован заочно. Следственный комитет выдвинул ему обвинения в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.
Сам Пугачев в 2015 г. подал в Гаагский суд иск к России на $14,5 млрд за нанесенный ему ущерб. Он считает свое преследование незаконным, а активы в России — экспроприированными. Гаагский трибунал требования Пугачева в июне этого года отклонил: трибунал сослался на отсутствие юрисдикции для рассмотрения иска банкира. Суд также обязал Пугачева возместить российскому бюджету $5,8 млн расходов на арбитражное разбирательство. Российский Минюст назвал это «полной победой», а адвокаты Пугачева заявили о намерении обжаловать решение трибунала.