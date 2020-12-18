Элитную недвижимость экс-банкира Пугачева продали за £6,5 млн

В 2014 г. Высокий суд Лондона арестовал по иску АСВ активы Пугачева на общую сумму в £1,17 млрд. В октябре 2017 г. суд признал экс-банкира владельцем нескольких трастов, цель которых состояла в том, чтобы скрыть факт его контроля над трастовыми активами, и разрешил агентству обращать на них взыскание. В активах трастов находятся дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.