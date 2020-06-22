Минюст сообщил о победе в споре с Пугачевым на $14,5 млрд
Минюст России заявил о «полной победе» в споре с бывшим сенатором и основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым, требовавшим от России $14,5 млрд компенсации без учета процентов. Как сообщает пресс-служба министерства, международный арбитраж в Мадриде отклонил требования Пугачева, сославшись на отсутствие юрисдикции для рассмотрения его иска. Суд также обязал Пугачева возместить российскому бюджету $5,8 млн расходов на арбитражное разбирательство.
Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г. В 2015 г. по иску Агентства страхования вкладов (АСВ) Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован.
В 2015 г. Пугачев подал в Гаагский суд иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб. Он счел свое преследование незаконным, а активы в России – экспроприированными. Пугачев утверждал, что действия российских властей нарушали условия российско-французского договора о справедливом отношении к французским инвесторам, отметив, что с 2009 г. он является гражданином Франции. Российская сторона в лице Минюста настаивала, что Пугачев не является французским инвестором и что он не смог доказать инвестиции, подлежащие защите по этому договору.