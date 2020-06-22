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Минюст сообщил о победе в споре с Пугачевым на $14,5 млрд

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Минюст России заявил о «полной победе» в споре с бывшим сенатором и основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым, требовавшим от России $14,5 млрд компенсации без учета процентов. Как сообщает пресс-служба министерства, международный арбитраж в Мадриде отклонил требования Пугачева, сославшись на отсутствие юрисдикции для рассмотрения его иска. Суд также обязал Пугачева возместить российскому бюджету $5,8 млн расходов на арбитражное разбирательство.

Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г. В 2015 г. по иску Агентства страхования вкладов (АСВ) Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован.

В 2015 г. Пугачев подал в Гаагский суд иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб. Он счел свое преследование незаконным, а активы в России – экспроприированными. Пугачев утверждал, что действия российских властей нарушали условия российско-французского договора о справедливом отношении к французским инвесторам, отметив, что с 2009 г. он является гражданином Франции. Российская сторона в лице Минюста настаивала, что Пугачев не является французским инвестором и что он не смог доказать инвестиции, подлежащие защите по этому договору. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных