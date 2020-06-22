Минюст сообщил о победе в споре с Пугачевым на $14,5 млрд

В 2015 г. Пугачев подал в Гаагский суд иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб. Он счел свое преследование незаконным, а активы в России – экспроприированными. Пугачев утверждал, что действия российских властей нарушали условия российско-французского договора о справедливом отношении к французским инвесторам, отметив, что с 2009 г. он является гражданином Франции. Российская сторона в лице Минюста настаивала, что Пугачев не является французским инвестором и что он не смог доказать инвестиции, подлежащие защите по этому договору.