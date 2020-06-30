А1 займется поиском активов беглого банкира Сергея Пугачева

В 2014 г. Высокий суд Лондона арестовал по иску АСВ активы Пугачева: их суммарная стоимость составляла 1,17 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд). В октябре 2017 г. английский суд признал Пугачева владельцем нескольких трастов, смысл которых был скрыть контроль экс-банкира над трастовыми активами, и разрешил агентству обращать на них взыскание. В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов – дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах. Помимо ареста активов английский суд запретил Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. банкир в нарушение запрета перебрался во Францию. Свой отъезд он объяснил предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. В свою очередь английский суд приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в 12 случаях неуважения к суду.