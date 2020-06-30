А1 займется поиском активов беглого банкира Сергея Пугачева

А1 займется поиском активов беглого банкира Сергея ПугачеваСуд во Франции разрешил АСВ взыскивать имущество банкира на территории страны
А1 – инвестиционная компания «Альфа групп» Михаила Фридмана и его партнеров – заключила соглашение с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) о сотрудничестве в поиске, аресте и взыскании активов бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, говорится в сообщении компании. В 2015 г. Пугачева – спустя пять лет после краха банка – российский суд привлек к субсидиарной ответственности на 75,6 млрд руб. по обязательствам Межпромбанка.
Между Межпромбанком и А1 заключен договор, в рамках которого А1 осуществляет мероприятия по привлечению бенефициара банка к ответственности на территории иностранных юрисдикций, поиску и обращению взыскания на его активы, подтвердил представитель АСВ. Согласно условиям договора А1 самостоятельно несет все расходы на мероприятия по возврату активов, а вознаграждение будет зависеть от объема поступлений в конкурсную массу по результатам оказания услуг А1.
АСВ – конкурсный управляющий рухнувшего Межпромбанка, сейчас агентство пытается наполнить конкурсную массу ликвидируемого банка для удовлетворения требований его кредиторов. В иностранных судах агентство приводит в исполнение определение российского суда о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях.
В июне этого года АСВ и А1 одержали первую совместную победу в суде Франции (там предположительно находится Пугачев), указано в сообщении А1: апелляционный суд города Экс-ан-Прованса признал за агентством права конкурсного управляющего Межпромбанка и отменил решение суда города Ниццы, который в этом АСВ отказал. Таким образом, апелляционный суд открыл возможность привести в исполнение во Франции определение российского суда и обратить взыскание на принадлежащее Пугачеву имущество на территории Франции с целью погашения долгов перед вкладчиками банка, сообщает А1.
Развивая эффективное партнерство с АСВ, начатое проектом по поиску активов бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, А1 стремится добиться скорейшего возврата средств, незаконно выведенных из страны и сокрытых бывшими собственниками коммерческих банков, приводятся в сообщении слова управляющего партнера А1 Андрея Елинсона.
В 2014 г. Высокий суд Лондона арестовал по иску АСВ активы Пугачева: их суммарная стоимость составляла 1,17 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд). В октябре 2017 г. английский суд признал Пугачева владельцем нескольких трастов, смысл которых был скрыть контроль экс-банкира над трастовыми активами, и разрешил агентству обращать на них взыскание. В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов – дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах. Помимо ареста активов английский суд запретил Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. банкир в нарушение запрета перебрался во Францию. Свой отъезд он объяснил предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. В свою очередь английский суд приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в 12 случаях неуважения к суду.
В России Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован – Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.
Сам Пугачев в 2015 г. подал в Гаагский суд иск к России на $14,5 млрд за нанесенный ему ущерб. Он считает свое преследование незаконным, а активы в России – экспроприированными. Гаагский трибунал требования Пугачева в июне этого года отклонил: трибунал сослался на отсутствие юрисдикции для рассмотрения иска банкира. Суд также обязал Пугачева возместить российскому бюджету $5,8 млн расходов на арбитражное разбирательство. Российский Минюст назвал это «полной победой», а адвокаты Пугачева намерены обжаловать решение трибунала.
Первый совместный проект А1 и АСВ – поиск активов бывшего совладельца рухнувшего в 2016 г. Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова. В марте 2019 г. Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Беджамова на сумму $1,75 млрд. Среди уже найденных активов – виллы в Сант-Аньелло неподалеку от Неаполя, в Кап-д’Ай на Лазурном берегу, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в фешенебельном районе Лондона Белгравия и земля в Подмосковье.
Год назад А1 начала рекламную кампанию в России и Лондоне (там предположительно проживает Беджамов) для поиска активов бенефициаров ВПБ – самого Беджамова и его сестры Ларисы Маркус. В июне этого года благодаря рекламе А1 удалось найти еще один актив Беджамова – здание в центре Москвы кадастровой стоимостью 464 млн руб.