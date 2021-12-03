Против открывшего стрельбу в центре Москвы водителя возбудили уголовное дело

«Сегодня днем в Москве на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия в своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала она.