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Против открывшего стрельбу в центре Москвы водителя возбудили уголовное дело

Ведомости

МВД Москвы возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении водителя, который сегодня открыл стрельбу в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня днем в Москве на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия в своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала она.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня в 11.49 мск. Нападавшего задержали на месте происшествия, рассказали ранее в МВД, не назвав имя водителей. Отмечалось, что инцидент произошел в районе дома 76 на Большой Грузинской улице.

Источник «РИА Новостей» в правоохранительных органах сообщил, что конфликт случился между водителем Cadillac и таксистом. Последний встал на «аварийке» и помешал первому проехать. Между мужчинами начался спор, перешедший в драку. В итоге водитель Cadillac достал травматический пистолет. Собеседник агентства уточнил, что стрелявший ранее был дважды судим — за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

О тяжести ранения таксиста официально не сообщалось. По информации «РИА Новостей», водитель внедорожника попал ему в руку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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