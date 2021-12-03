Против открывшего стрельбу в центре Москвы водителя возбудили уголовное дело
МВД Москвы возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении водителя, который сегодня открыл стрельбу в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня днем в Москве на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия в своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала она.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня в 11.49 мск. Нападавшего задержали на месте происшествия, рассказали ранее в МВД, не назвав имя водителей. Отмечалось, что инцидент произошел в районе дома 76 на Большой Грузинской улице.
Источник «РИА Новостей» в правоохранительных органах сообщил, что конфликт случился между водителем Cadillac и таксистом. Последний встал на «аварийке» и помешал первому проехать. Между мужчинами начался спор, перешедший в драку. В итоге водитель Cadillac достал травматический пистолет. Собеседник агентства уточнил, что стрелявший ранее был дважды судим — за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.
О тяжести ранения таксиста официально не сообщалось. По информации «РИА Новостей», водитель внедорожника попал ему в руку.