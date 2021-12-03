ВОЗ подсчитала страны с выявленным штаммом коронавируса «омикрон»
Вариант коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.
«На данный момент "омикрон" выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант "дельта" остается доминантным в мире», — сказала Ван Керкхове в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы по ситуации с коронавирусом.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ.
В ВОЗ ранее сообщали, что пока неизвестно, насколько новый штамм коронавируса заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни он вызывает и как реагирует на существующее лечение. У «омикрона» беспрецедентное число мутаций в S-белке, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии.
29 ноября Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. К массовому производству новый препарат может быть готов через 45 дней. Несколько сотен миллионов доз вакцины против «омикрона» могут выйти на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз.