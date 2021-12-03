Росстат зафиксировал максимальное число умерших от COVID-19 за все время пандемии
В октябре 2021 г. в России умерли 247 197 человек, следует из данных Росстата. Из них 74 893 человека на момент смерти болели коронавирусом. Это в 1,9 раза больше числа умерших в сентябре — тогда ведомство подсчитало, что на момент смерти коронавирусом болело 39 638 человек.
COVID-19 как основная причина смерти в октябре зафиксирован у 58 822 человек. Коронавирус как предположительная причина смерти зафиксирован еще у 9912 человек. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, который повлиял на развитие других болезней и в итоге ускорил смерть пациента, у 1141 человека. Еще у 5018 умерших COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
Октябрьские показатели по смертности от COVID-19 стали максимальными за все время пандемии. Предыдущий антирекорд по смертности был установлен в июле этого года — тогда умерло 51 044 человека, в августе, согласно уточненному показателю, смертность от коронавируса составила 44 217 человека. С начала года от коронавируса умерло более 362 000 человек, в 2020 г. смертность от коронавируса составила более 163 300 человек. Кроме того, октябрь стал первым за последние четыре месяца, когда Росстат зафиксировал рост смертности от коронавируса: до этого статистическое ведомство фиксировало снижение смертности три месяца подряд.
Естественная убыль населения России в январе-октябре составила 802 800 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. За указанный период число родившихся снизилось на 23 500 человек — до 1 млн 169 тыс. 900 детей. При этом число умерших за январь-октябрь 2021 г. увеличилось на 311 300 человек — до 1 млн 972 тыс. 700 человек. Младенческая смертность за январь-октябрь увеличилась на 0,03% год к году — до 5400 случаев.
Смертность от коронавируса в России резко выросла в июле, тогда она впервые превысила 50 000 человек в месяц на фоне распространения более опасного дельта-штамма коронавируса. За два последних летних месяца число смертей среди заболевших коронавирусом составило 95 261.
Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и достиг пика 6 ноября – за сутки было выявлено 41 335 случаев заражения. Смертность от коронавируса с 9 ноября держится выше отметки в 1200 случаев в сутки. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 53,7% при цели в 80%.