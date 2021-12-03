Росстат зафиксировал максимальное число умерших от COVID-19 за все время пандемии

Октябрьские показатели по смертности от COVID-19 стали максимальными за все время пандемии. Предыдущий антирекорд по смертности был установлен в июле этого года — тогда умерло 51 044 человека, в августе, согласно уточненному показателю, смертность от коронавируса составила 44 217 человека. С начала года от коронавируса умерло более 362 000 человек, в 2020 г. смертность от коронавируса составила более 163 300 человек. Кроме того, октябрь стал первым за последние четыре месяца, когда Росстат зафиксировал рост смертности от коронавируса: до этого статистическое ведомство фиксировало снижение смертности три месяца подряд.