Суд в Москве оштрафовал рэпера Элджея на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков
Зюзинский районный суд Москвы назначил штраф в 100 000 руб. рэперу Элджею за пропаганду наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) на заседании не присутствовал, его интересы отстаивал адвокат Илья Новиков. Последний заявил BFM, что не согласен с решением и уже подал на него жалобу.
В этом году Зюзинский суд выписал аналогичные штрафы рэперу Моргенштерну (Алишер Валеев) и журналисту Юрию Дудю. Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете обвинил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. После этого Моргенштерн покинул Россию и отправился в Дубай.