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Суд в Москве оштрафовал рэпера Элджея на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков

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Зюзинский районный суд Москвы назначил штраф в 100 000 руб. рэперу Элджею за пропаганду наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) на заседании не присутствовал, его интересы отстаивал адвокат Илья Новиков. Последний заявил BFM, что не согласен с решением и уже подал на него жалобу.

В этом году Зюзинский суд выписал аналогичные штрафы рэперу Моргенштерну (Алишер Валеев) и журналисту Юрию Дудю. Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете обвинил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. После этого Моргенштерн покинул Россию и отправился в Дубай.

Ранее по теме: В Кремле ответили на заявление Бастрыкина о Моргенштерне

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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