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Общество

В России продлили введенные в начале пандемии правила работы вахтовиков

Ведомости

Правительство России продлило до 2023 г. временные правила работы для вахтовиков, которые начали действовать в связи пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По этим правилам работники перед отправлением на вахту обязаны пройти двухнедельный карантин. Проведенное в изоляции время оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

«Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя», — рассказали в правительстве. 

Максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев, для этого необходимо получить письменное согласие работника. Мера возможна, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены не должна превышать 12 часов.

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Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 г. с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. 

Весной 2020 г. в вахтовых поселках образовались крупные очаги заражения коронавирусной инфекцией, в мае на них приходилась наибольшая часть всех случаев в Мурманской области, ЯНАО, ХМАО и значительная часть в Якутии, рассказывали «Ведомости». Под обсерваторы для вахтовиков переоборудовались общежития, клубы, санатории, турбазы и даже круизный лайнер. Тогда по предписаниям Роспотребнадзора каждого вахтовика дважды тестировали на COVID-19, прежде чем отправить домой. Тем не менее вахтовики привозили инфекцию с собой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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