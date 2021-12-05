В России продлили введенные в начале пандемии правила работы вахтовиков
Правительство России продлило до 2023 г. временные правила работы для вахтовиков, которые начали действовать в связи пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
По этим правилам работники перед отправлением на вахту обязаны пройти двухнедельный карантин. Проведенное в изоляции время оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.
«Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя», — рассказали в правительстве.
Максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев, для этого необходимо получить письменное согласие работника. Мера возможна, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены не должна превышать 12 часов.
Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 г. с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.
Весной 2020 г. в вахтовых поселках образовались крупные очаги заражения коронавирусной инфекцией, в мае на них приходилась наибольшая часть всех случаев в Мурманской области, ЯНАО, ХМАО и значительная часть в Якутии, рассказывали «Ведомости». Под обсерваторы для вахтовиков переоборудовались общежития, клубы, санатории, турбазы и даже круизный лайнер. Тогда по предписаниям Роспотребнадзора каждого вахтовика дважды тестировали на COVID-19, прежде чем отправить домой. Тем не менее вахтовики привозили инфекцию с собой.