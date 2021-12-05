В России продлили введенные в начале пандемии правила работы вахтовиков

Весной 2020 г. в вахтовых поселках образовались крупные очаги заражения коронавирусной инфекцией, в мае на них приходилась наибольшая часть всех случаев в Мурманской области, ЯНАО, ХМАО и значительная часть в Якутии, рассказывали «Ведомости». Под обсерваторы для вахтовиков переоборудовались общежития, клубы, санатории, турбазы и даже круизный лайнер. Тогда по предписаниям Роспотребнадзора каждого вахтовика дважды тестировали на COVID-19, прежде чем отправить домой. Тем не менее вахтовики привозили инфекцию с собой.