Британия обяжет въезжающих в страну предъявлять результат теста на COVID
Из-за ситуации с распространением коронавируса с 7 декабря попасть в Великобританию можно только с отрицательным ПЦР-тестом, который необходимо сделать до отъезда. Также разрешается предоставлять LFD-тест (исследование методом иммунохроматографического анализа), сообщили в британском правительстве.
Мера начнет действовать с четырех утра вторника. Кроме того, с 6 декабря Нигерию добавят в «красный список» стран для путешествий. Гражданам, которые находились в этой стране в течение последних десяти дней, запретят въезд в Великобританию.
При этом беспрепятственно вернуться смогут жители Великобритании и Ирландии, пояснял министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в Twitter. При этом им придется находиться на карантине.
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября.
Известно, что новый вирус содержит в себе 32 мутации и обладает высокой трансмиссивностью и потенциально устойчив к вакцинам. По словам генетика из Университетского колледжа Лондона профессора Франсуа Баллу, этот вариант вируса мог впервые возникнуть у пациента с ослабленным иммунитетом и недиагностированным СПИДом.