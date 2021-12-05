У девяти прибывших из ЮАР россиян обнаружили коронавирус
Девять россиян, вернувшихся из ЮАР, заболели коронавирусом, все они размещены в обсерваторе, сообщили в воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», — рассказали в пресс-службе ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
При этом неизвестно, каким именно штаммом заражены россияне. 3 декабря пресс-служба сообщила, что коронавирус подтвердился у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечали, что 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии. Было организовано экспресс-тестирование в аэропорту, а затем — ежедневное ПЦР-тестирование.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она отметила, что таких людей немного — несколько сотен, по данным Ростуризма и Министерства иностранных дел. С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России, по данным Роспотребнадзора, этого штамма пока нет.