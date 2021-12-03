У двух прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Заражены ли эти люди штаммом «омикрон», пока неизвестно.
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Каким именно штаммом заражены эти пассажиры, выясняют в двух научно-исследовательских лабораториях. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она отметила, что таких людей немного — несколько сотен, по данным Ростуризма и Министерства иностранных дел. С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России, по данным Роспотребнадзора, этого штамма пока нет.