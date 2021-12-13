СК заявил о попытке самоубийства напавшего на гимназию в Серпухове
Напавший на православную гимназию на территории Серпуховского женского монастыря таким образом пытался совершить самоубийство, заявила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.
«Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — заявила Врадий (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, в результате ЧП нападавший остался жив. Он получил множественные ранения, ему оторвало ногу. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Около 8.00 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. По данным ТАСС, в результате ЧП пострадали 12 человек. «РИА Новости» сообщило о десяти раненых. Восемь человек находятся в больницах.
По данным источника «Интерфакса», молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался буллингу во время учебы. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «покушение на убийство (ч. 3 ст. 105 УК РФ) и "незаконный оборот взрывчатых веществ" (ст. 223.1 УК РФ).