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СК заявил о попытке самоубийства напавшего на гимназию в Серпухове

Ведомости

Напавший на православную гимназию на территории Серпуховского женского монастыря таким образом пытался совершить самоубийство, заявила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий. 

«Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — заявила Врадий (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, в результате ЧП нападавший остался жив. Он получил множественные ранения, ему оторвало ногу. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Около 8.00 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. По данным ТАСС, в результате ЧП пострадали 12 человек. «РИА Новости» сообщило о десяти раненых. Восемь человек находятся в больницах.

По данным источника «Интерфакса», молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался буллингу во время учебы. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «покушение на убийство (ч. 3 ст. 105 УК РФ) и "незаконный оборот взрывчатых веществ" (ст. 223.1 УК РФ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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