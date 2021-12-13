СК заявил о попытке самоубийства напавшего на гимназию в Серпухове

По данным источника «Интерфакса», молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался буллингу во время учебы. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «покушение на убийство (ч. 3 ст. 105 УК РФ) и "незаконный оборот взрывчатых веществ" (ст. 223.1 УК РФ).