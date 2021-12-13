Илон Маск назван «Человеком года» по версии журнала Time

Начиная с ноября Маск постепенно сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в Tesla. В общей сложности он продал уже около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему это сделать. Ему необходимо избавиться от еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога. Акции Tesla подешевели на 18% с пика 4 ноября, когда Маск впервые продал свои бумаги.