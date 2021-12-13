Газета
Общество

Илон Маск назван «Человеком года» по версии журнала Time

Ведомости

Миллиардер Илон Маск признан «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. Церемония объявления транслировалась в понедельник, 13 декабря, на Youtube. В прошлом году победителями номинации стали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

«Человек года» — показатель влияния, и лишь немногие люди оказали большее влияние, чем Маск, на жизнь на Земле и, возможно, за ее пределами», — говорится в сообщении на сайте журнала.

Среди причин, повлиявших на выбор редакции, — способность предпринимателя влиять на котировки криптовалют своими постами в Twitter, а также успех основанных им компаний Tesla и SpaceX. Рыночная капитализация производителя электрокаров осенью достигла триллиона долларов, а аэрокосмическая компания в июле стала мировым лидером по количеству орбитальных запусков по сравнению с любой страной. Маск также руководит стартапом Neuralink, который занимается разработкой нейроинтерфейсов, и инфраструктурной компанией The Boring Company, известной в первую очередь строительством скоростных подземных туннелей.

В октябре бизнесмен — в первую очередь благодаря росту стоимости акций Tesla — стал богатейшим человеком в мировой истории, по данным журнала Forbes. Его состояние превысило $300 млрд, однако впоследствии сократилось примерно на $35 млрд.

Начиная с ноября Маск постепенно сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в Tesla. В общей сложности он продал уже около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему это сделать. Ему необходимо избавиться от еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога. Акции Tesla подешевели на 18% с пика 4 ноября, когда Маск впервые продал свои бумаги. 

Ранее по теме: Илон Маск задумался об уходе с работы и карьере блогера

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных