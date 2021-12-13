Илон Маск назван «Человеком года» по версии журнала Time
Миллиардер Илон Маск признан «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. Церемония объявления транслировалась в понедельник, 13 декабря, на Youtube. В прошлом году победителями номинации стали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
«Человек года» — показатель влияния, и лишь немногие люди оказали большее влияние, чем Маск, на жизнь на Земле и, возможно, за ее пределами», — говорится в сообщении на сайте журнала.
Среди причин, повлиявших на выбор редакции, — способность предпринимателя влиять на котировки криптовалют своими постами в Twitter, а также успех основанных им компаний Tesla и SpaceX. Рыночная капитализация производителя электрокаров осенью достигла триллиона долларов, а аэрокосмическая компания в июле стала мировым лидером по количеству орбитальных запусков по сравнению с любой страной. Маск также руководит стартапом Neuralink, который занимается разработкой нейроинтерфейсов, и инфраструктурной компанией The Boring Company, известной в первую очередь строительством скоростных подземных туннелей.
В октябре бизнесмен — в первую очередь благодаря росту стоимости акций Tesla — стал богатейшим человеком в мировой истории, по данным журнала Forbes. Его состояние превысило $300 млрд, однако впоследствии сократилось примерно на $35 млрд.
Начиная с ноября Маск постепенно сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в Tesla. В общей сложности он продал уже около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему это сделать. Ему необходимо избавиться от еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога. Акции Tesla подешевели на 18% с пика 4 ноября, когда Маск впервые продал свои бумаги.