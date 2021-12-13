«РЕН ТВ» сообщил о 13 пострадавших от взрыва в монастыре Серпухова
Число пострадавших от взрыва на территории монастыря в Серпухове выросло до 13 человек, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Среди них — дети 11-17 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее ТАСС писал о 12 раненых подростках. Отмечалось, что один из них госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Этому ребенку 15 лет.
Официально сообщалось о 10 раненых в результате взрыва. «Пострадал сам 18-летний террорист, а также 10 детей. Один подросток отказался от госпитализации. Остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает», — написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, ее заявление привел «Интерфакс».
Как сообщили в МВД, в 8.24 мск 13 декабря возле православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения совершил самоподрыв. Следователи Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ). Детали произошедшего устанавливаются. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.
В Минздраве Московской области рассказали «РИА Новостям», что подрывник находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему намерены провести психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила ТАССу представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.