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«РЕН ТВ» сообщил о 13 пострадавших от взрыва в монастыре Серпухова

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Число пострадавших от взрыва на территории монастыря в Серпухове выросло до 13 человек, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Среди них — дети 11-17 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.  

Ранее ТАСС писал о 12 раненых подростках. Отмечалось, что один из них госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Этому ребенку 15 лет. 

Официально сообщалось о 10 раненых в результате взрыва. «Пострадал сам 18-летний террорист, а также 10 детей. Один подросток отказался от госпитализации. Остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает», — написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, ее заявление привел «Интерфакс».

Как сообщили в МВД, в 8.24 мск 13 декабря возле православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения совершил самоподрыв. Следователи Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ). Детали произошедшего устанавливаются. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. 

В Минздраве Московской области рассказали «РИА Новостям», что подрывник находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему намерены провести психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила ТАССу представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее по теме: На территории монастыря в Серпухове произошел взрыв

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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