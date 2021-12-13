«РЕН ТВ» сообщил о 13 пострадавших от взрыва в монастыре Серпухова

Официально сообщалось о 10 раненых в результате взрыва. «Пострадал сам 18-летний террорист, а также 10 детей. Один подросток отказался от госпитализации. Остальные дети размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает», — написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, ее заявление привел «Интерфакс».