Кабмин разработал план противодействия распространению штамма «омикрон»
Правительство России разработало дополнительный план реагирования на распространение штамма коронавируса «омикрон» в стране и направило документ главе государства, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи фракций Госдумы с представителями правительства.
«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его [план] направили на соответствующий доклад», — сказала она (цитата по ТАСС).
Голикова предупредила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться из-за вероятного распространения «омикрона» после новогодних праздников. Этот штамм нашли на юге Африки в первой декаде ноября. На данный момент этот вариант вируса выявлен у 16 из 177 граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР.
По данным Всемирной организации здравоохранения, «омикрон» содержит 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Такая особенность делает его более заразным, усиливает связываемость с рецепторами, потенциально повышает уровень проникновения в клетки человека и влияет на увеличение инфекционности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
После появления «омикрона» Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.