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Кабмин разработал план противодействия распространению штамма «омикрон»

Ведомости

Правительство России разработало дополнительный план реагирования на распространение штамма коронавируса «омикрон» в стране и направило документ главе государства, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи фракций Госдумы с представителями правительства.

«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его [план] направили на соответствующий доклад», — сказала она (цитата по ТАСС).

Голикова предупредила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться из-за вероятного распространения «омикрона» после новогодних праздников. Этот штамм нашли на юге Африки в первой декаде ноября. На данный момент этот вариант вируса выявлен у 16 из 177 граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР.

По данным Всемирной организации здравоохранения, «омикрон» содержит 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Такая особенность делает его более заразным, усиливает связываемость с рецепторами, потенциально повышает уровень проникновения в клетки человека и влияет на увеличение инфекционности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

После появления «омикрона» Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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