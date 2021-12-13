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Прокуратура проверит все частные школы Подмосковья после взрыва в монастыре Серпухова

Ведомости

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил проверить все негосударственные образовательные учреждения региона после взрыва на территории монастыря Серпухова, где находится православная гимназия. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

«Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима», — говорится в сообщении.

В итоге действиям администрации организаций в условиях ЧП дадут правовую оценку и «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Сегодня в 8.24 мск возле православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения совершил самоподрыв. Следователи Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ).

В результате происшествия пострадали 13 подростков, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова подтвердила ранения у 10 детей. Состояние одного 15-летнего ребенка оценивается как тяжелое. Погибших нет.

Сам взрыватель также находится в тяжелом состоянии в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее по теме: «РЕН ТВ» сообщил о 13 пострадавших от взрыва в монастыре Серпухова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных