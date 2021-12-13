Прокуратура проверит все частные школы Подмосковья после взрыва в монастыре Серпухова

Сегодня в 8.24 мск возле православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения совершил самоподрыв. Следователи Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ).