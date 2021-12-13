Мурашко заявил о небольшом снижении заболеваемости коронавирусом в России

«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико — более 800 000 [человек] сегодня одновременно болеют», — сказал он (цитата по ТАСС).