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Мурашко заявил о небольшом снижении заболеваемости коронавирусом в России

Ведомости

Более 800 000 человек болеют коронавирусом в России на данным момент, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась и «чуть-чуть» улучшилась. 

«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико — более 800 000 [человек] сегодня одновременно болеют», — сказал он (цитата по ТАСС). 

По словам главы Минздрава, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон» болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Мурашко отметил, что власти на сегодняшний день не видят «никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния». 

За последние сутки в России зарегистрировали 29 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил ранее оперштаб. Показатель не превышает уровень в 30 000 случаев вторые сутки подряд — днем ранее выявили 29 929 случаев заражения. Также за сутки зарегистрирован 1121 случай смерти от коронавируса. За весь период в России выявили 10 046 454 случая заражения вирусом. 8 769 916 пациентов вылечились от COVID-19, 290 604 — скончались. 

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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