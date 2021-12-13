Мурашко заявил о небольшом снижении заболеваемости коронавирусом в России
Более 800 000 человек болеют коронавирусом в России на данным момент, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась и «чуть-чуть» улучшилась.
«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико — более 800 000 [человек] сегодня одновременно болеют», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам главы Минздрава, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон» болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Мурашко отметил, что власти на сегодняшний день не видят «никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния».
За последние сутки в России зарегистрировали 29 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил ранее оперштаб. Показатель не превышает уровень в 30 000 случаев вторые сутки подряд — днем ранее выявили 29 929 случаев заражения. Также за сутки зарегистрирован 1121 случай смерти от коронавируса. За весь период в России выявили 10 046 454 случая заражения вирусом. 8 769 916 пациентов вылечились от COVID-19, 290 604 — скончались.
По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.