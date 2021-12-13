Глава ВОЗ назвал главные проблемы человечества после пандемии

Гебрейесус заявил, что мир больше не должен идти по пути эксплуатации в сфере производства и потребления, а также прекратить пренебрегать планетой и ее природными ресурсами. По его словам, к здравоохранению необходимо относиться не как к затрате, а как к инвестиции в будущее. «Должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности», - сказал он.