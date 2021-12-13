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Глава ВОЗ назвал главные проблемы человечества после пандемии

Ведомости

После пандемии коронавируса человечество столкнется с более серьезными вызовами, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС. Среди главных вызовов — увеличение уровня бедности, голод, рост неравенства, изменение климата и неинфекционные болезни. 

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус заявил, что мир больше не должен идти по пути эксплуатации в сфере производства и потребления, а также прекратить пренебрегать планетой и ее природными ресурсами. По его словам, к здравоохранению необходимо относиться не как к затрате, а как к инвестиции в будущее. «Должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности», - сказал он. 

12 декабря ВОЗ представила доклад, в котором говорилось, что следствием пандемии коронавируса, затормозившей прогресс в системе здравоохранения, может стать крайняя бедность, которая угрожает более 500 млн человек во всем мире. Напряжение в системах здравоохранения привело к первому за 10 лет снижению охвата населения иммунизацией и росту смертности от туберкулеза и малярии, отмечается в докладе ВОЗ и ВБ.

Пандемия вызвала «наихудший экономический кризис с 1930-х гг., поэтому людям стало труднее платить за лечение». Это «толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана», указывали в ВОЗ. 

Ранее по теме: ВОЗ предупредила о риске крайней бедности для 500 млн человек из-за COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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