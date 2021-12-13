Глава ВОЗ назвал главные проблемы человечества после пандемии
После пандемии коронавируса человечество столкнется с более серьезными вызовами, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС. Среди главных вызовов — увеличение уровня бедности, голод, рост неравенства, изменение климата и неинфекционные болезни.
«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», — сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус заявил, что мир больше не должен идти по пути эксплуатации в сфере производства и потребления, а также прекратить пренебрегать планетой и ее природными ресурсами. По его словам, к здравоохранению необходимо относиться не как к затрате, а как к инвестиции в будущее. «Должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности», - сказал он.
12 декабря ВОЗ представила доклад, в котором говорилось, что следствием пандемии коронавируса, затормозившей прогресс в системе здравоохранения, может стать крайняя бедность, которая угрожает более 500 млн человек во всем мире. Напряжение в системах здравоохранения привело к первому за 10 лет снижению охвата населения иммунизацией и росту смертности от туберкулеза и малярии, отмечается в докладе ВОЗ и ВБ.
Пандемия вызвала «наихудший экономический кризис с 1930-х гг., поэтому людям стало труднее платить за лечение». Это «толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана», указывали в ВОЗ.