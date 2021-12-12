ВОЗ предупредила о риске крайней бедности для 500 млн человек из-за COVID-19

В ноябре в ВОЗ заявили, что ожидают еще 500 000 смертей от COVID-19 к февралю, если тенденции смертности от коронавируса останутся на том же уровне. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах, говорил глава Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.