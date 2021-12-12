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Общество

ВОЗ предупредила о риске крайней бедности для 500 млн человек из-за COVID-19

Ведомости

Следствием пандемии коронавируса, затормозившей прогресс в системе здравоохранения, может стать крайняя бедность, которая угрожает более 500 млн человек во всем мире. Такой вывод в своих докладах сделали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ). 

Напряжение в системах здравоохранения привело к первому за 10 лет снижению охвата населения иммунизацией и росту смертности от туберкулеза и малярии, отмечается в докладе ВОЗ и ВБ.

Пандемия вызвала «наихудший экономический кризис с 1930-х годов, поэтому людям стало труднее платить за лечение», Это «толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана», цитирует авторов работ ТАСС.

Ранее по теме: В ВОЗ ожидают еще 500 000 смертей от COVID-19 к февралю

Организации прогнозируют, что финансовые проблемы будут усугубляться с учетом роста бедности, падения доходов и сложностями в сфере налоговых поступлений.

Государствам нужно увеличить государственные расходы на здравоохранение и социальную поддержку, убежден генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, особое внимание следует уделить системе первичной помощи.

В ноябре в ВОЗ заявили, что ожидают еще 500 000 смертей от COVID-19 к февралю, если тенденции смертности от коронавируса останутся на том же уровне. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах, говорил глава Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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