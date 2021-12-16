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Минздрав Белоруссии разрешил применение российской вакцины «Ковивак»

Ведомости

Минздрав Белоруссии разрешил ввоз и применение на территории республики российской вакцины от коронавируса «Ковивак», сообщает ТАСС.

«Выдано разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак" против COVID-19», — говорится в сообщении белорусского ведомства. На аптечный склад препарат поступил 6 декабря, в период с 13 по 15 декабря во все области республики отправили свыше 300 тыс. доз вакцины.

В августе прошлого года российские ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса — «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Эффективность «Спутника V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%. В марте 2021 г. в стране началось промышленное производство российской вакцины на предприятии «Белмедпрепараты». Планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 тыс. доз в месяц.

Пробная партия российской вакцины была изготовлена на белорусском предприятии в конце февраля. Ранее, 23 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимость одной импортируемой российской вакцины от коронавируса — $19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных