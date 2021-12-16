Минздрав Белоруссии разрешил применение российской вакцины «Ковивак»
Минздрав Белоруссии разрешил ввоз и применение на территории республики российской вакцины от коронавируса «Ковивак», сообщает ТАСС.
«Выдано разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак" против COVID-19», — говорится в сообщении белорусского ведомства. На аптечный склад препарат поступил 6 декабря, в период с 13 по 15 декабря во все области республики отправили свыше 300 тыс. доз вакцины.
В августе прошлого года российские ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса — «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Эффективность «Спутника V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%. В марте 2021 г. в стране началось промышленное производство российской вакцины на предприятии «Белмедпрепараты». Планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 тыс. доз в месяц.
Пробная партия российской вакцины была изготовлена на белорусском предприятии в конце февраля. Ранее, 23 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимость одной импортируемой российской вакцины от коронавируса — $19.