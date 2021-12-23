Генпрокуратура увеличила требования к «Рольфу» и его основателю на 6,5 млрд рублей

Петров стал фигурантом уголовного дела в 2019 г. По версии следствия, он в 2014 г., будучи владельцем и руководителем российских компаний «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской «Панабел лимитед», нарушил требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В основу обвинения легла сделка, в рамках которой в 2014 г. юрлицо автодилера «Рольф» выкупило за 3,9 млрд руб. у кипрского оффшора Panabel Limited акции «Рольф эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб. Фигуранты дела с этим не согласны и утверждают, что все операции по сделке происходили легально в рамках реорганизации.