Генпрокуратура увеличила требования к «Рольфу» и его основателю на 6,5 млрд рублей
Генеральная прокуратура увеличила требования к автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову более чем на 6,5 млрд руб. по иску о конфискации в пользу государства, сообщил «Интерфакс». Такие дополнения к иску ведомство представило на заседании Химкинского городского суда. В результате сумма требований увеличилась до 19,4 млрд руб.
Петров стал фигурантом уголовного дела в 2019 г. По версии следствия, он в 2014 г., будучи владельцем и руководителем российских компаний «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской «Панабел лимитед», нарушил требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В основу обвинения легла сделка, в рамках которой в 2014 г. юрлицо автодилера «Рольф» выкупило за 3,9 млрд руб. у кипрского оффшора Panabel Limited акции «Рольф эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб. Фигуранты дела с этим не согласны и утверждают, что все операции по сделке происходили легально в рамках реорганизации.
Помимо Петрова фигурантами уголовного дела стали бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, член совета директоров компании-автодилера Анатолий Кайро и директор Panabel Limited Георгий Кафкалия. 30 ноября суд наложил арест на имущество ответчиков, а в начале декабря судебные приставы заблокировали один из счетов «Рольфа» в рамках расследования.
13 декабря «Альфа-банк» сообщил, что 100% акций «Рольфа» будут проданы краснодарской компании «Ключавто». Банк профинансирует сделку, но ее сумма не раскрывается. «АО «Рольф» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ГК «СБСВ-Ключавто».
«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб.